Retuvo a la pareja, la baleó en una pierna y además hirió a su suegro

El episodio ocurrió en una vivienda de calle 62 casi 115, en El Mondongo. Según la investigación, el conflicto comenzó cuando un hombre habría impedido que su pareja abandonara el domicilio. La mujer pidió auxilio a su padre, quien llegó armado y se produjo un enfrentamiento. Ambos resultaron heridos de bala.

La violenta situación familiar generó un megaoperativo de seguridad en la zona, hasta que el agresor fue aprehendido y la calma retornó al barrio.

Según informaron fuentes policiales, se produjo una discusión entre un hombre y su pareja. De acuerdo con la reconstrucción inicial, el sujeto habría impedido que la mujer -Celeste Casiva (35)- se retirara del domicilio.

Ante esa situación, la mujer habría pedido auxilio a su padre -Julio César Casiva (62)-, quien se presentó en el lugar portando un arma de fuego. Fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento armado entre ambos hombres.

Como consecuencia de la balacera, resultaron heridos el padre de la mujer y la propia hija. El hombre, de 62 años, recibió un disparo en la pierna derecha, mientras que la mujer, de 35, sufrió una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

Ambos fueron asistidos por personal del SAME y trasladados a un centro de salud en estado consciente, en principio, fuera de peligro.

DOS ARMAS SECUESTRADAS

Tras la llegada de los efectivos del Comando de Patrulla y la comisaría novena, fue aprehendido Martín Oscar Di Ielse, de 43 años, quien se desempeñaría como inspector de la Policía de la Ciudad, perteneciente a la División Bomberos.

Durante el procedimiento fueron secuestradas dos armas de fuego: una pistola Bersa Thunder con cargador y otra Taurus con cargador, que serán sometidas a las correspondientes pericias para determinar su utilización durante el enfrentamiento.

La causa fue caratulada como “privación ilegítima de la libertad – tentativa de homicidio” y quedó a cargo de la UFI N° 2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

En el lugar trabajaron además los peritos, mientras los investigadores procuran determinar con precisión cómo se inició la pelea, quién efectuó los disparos y cuál fue la secuencia del enfrentamiento que terminó con el padre y su hija heridos de bala.