Revés judicial para un imputado por un choque fatal

La Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Julio Cornelio Guerra Torres, quien cuestionaba la decisión que había confirmado su detención. Es en el marco de la causa que le imputa la muerte de Eugenia Carril (18) en un evento de tránsito en Villa Elvira.

De acuerdo a fuentes del caso, el órgano judicial rechazó el planteo de la abogada Solange Alonso Barnetche y confirmó, de esta manera, el escenario procesal que mantiene al conductor privado de su libertad.

La resolución fue dictada por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral. La presentación cuestionaba distintas decisiones judiciales relacionadas con la detención de su representado.

El antecedente inmediato fue una resolución del propio Tribunal de Casación del 21 de mayo de 2026, cuando había declarado admisible, pero rechazado por improcedente, un recurso de la defensa que pretendía revisar el rechazo de un hábeas corpus.

Ese planteo había sido presentado contra una decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, que había confirmado la decisión del Juzgado de Garantías N° 4 de detener a Guerra Torres.

Frente a esa decisión, la defensora interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entre otros argumentos, sostuvo que la resolución afectaba el derecho a la libertad personal, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva. También cuestionó la valoración de los riesgos procesales y afirmó que la decisión se había sustentado de manera insuficiente en la pena en expectativa y en la gravedad del hecho.

La defensa también planteó que no se habían considerado adecuadamente las circunstancias personales de Guerra Torres, su arraigo y su comportamiento procesal, y cuestionó el tratamiento que había recibido un pedido de eximición de prisión.

Sin embargo, los jueces de Casación concluyeron que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitido. Señalaron que los planteos introducidos estaban vinculados principalmente con cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, materias que, en principio, quedan fuera del alcance de la vía extraordinaria intentada. La causa está elevada a juicio.