Revés para dos sobrinos de la esposa de Barreda

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata revocó una decisión de primera instancia y determinó que Mariana y Tomás Arreche no son herederos de Gladys Mac Donald, esposa de Ricardo Barreda. De esta forma los excluyó del proceso de expropiación de la histórica casona de la calle 48 entre 11 y 12, donde Ricardo Barreda asesinó en 1992 a su mujer, su suegra y sus dos hijas.

La resolución fue dictada con los votos de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, quienes hicieron lugar al recurso presentado por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y revocó una decisión del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata.

De esta manera, Mariana Arreche y Tomás Arreche quedaron sin poder participar en el expediente de expropiación, luego de que la Cámara considerara que no tienen la condición de sucesores o continuadores de Gladys Elena Margarita Mac Donald, esposa de Barreda y una de las víctimas del cuádruple femicidio.

El inmueble, como se sabe, figura registralmente a nombre de Ricardo Alberto Barreda y Gladys Elena Margarita Mac Donald. El proceso de expropiación directa del inmueble fue iniciado por la Provincia en 2013. En el expediente se habían presentado Mariana y Tomás Arreche y habían acompañado documentación vinculada con la sucesión de Mac Donald.

En abril de 2025, el juzgado de primera instancia los había tenido por presentados, pero el Fisco bonaerense apeló esa decisión al sostener que ambos no tenían derechos hereditarios sobre el inmueble, ya que llegaban por un quinto y sexto grado de parentesco, muy por encima del límite previsto por la legislación sucesoria para acceder a la herencia en esas condiciones.