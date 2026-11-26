Un hombre denunció que fue blanco de una salidera bancaria ayer al mediodía en 45 y Diagonal 73, luego de que le pincharan una rueda de su camioneta.

La víctima había retirado dinero de dos sucursales y circulaba a bordo de una Volkswagen Amarok blanca advirtió que tenía una rueda trasera pinchada.

Según relató, mientras esperaba detenido a la espera de ayuda por parte de unos compañeros de trabajo, aparecieron dos hombres que rompieron los vidrios delanteros de ambos lados del rodado. Luego sustrajeron una mochila negra que contenía un celular, un disco rígido externo, cables y otros elementos personales.

Los delincuentes escaparon y no pudieron ser identificados, al menos por ahora.

La víctima señaló que en la zona habría cámaras, por lo que deberían existir imágenes del ataque. La denuncia fue radicada en la comisaría cuarta.

Demás está decir que la modalidad no es nueva en la Ciudad y se presume que los ladrones conocían los movimientos de la víctima, aunque no contaron con un cambio de planes de último momento sobre el destino del dinero, por lo que no pudieron llevarse lo que esperaban.