Revuelo en un colegio por material de índole sexual

El director de un colegio religioso de La Loma radicó una denuncia penal luego de tomar conocimiento de la existencia de dos cuentas en redes sociales que realizarían publicaciones vinculadas con alumnos del establecimiento.

Según manifestó, una preceptora le informó sobre un perfil de Instagram, desde el cual se publicarían supuestos contenidos de carácter íntimo, además de comentarios que el denunciante calificó como racistas y xenófobos, relacionados con menores de edad que concurren a la institución.

También señaló la existencia de una cuenta de TikTok, cuya imagen de perfil sería la fachada de la escuela y en la que se publicarían caricaturas acompañadas de distintos comentarios.

Ante esta situación, el director presentó dos capturas de pantalla correspondientes a las cuentas mencionadas y solicitó que se investigue el origen de los perfiles, incluyendo la identificación de las direcciones IP, con el objetivo de determinar quiénes son los responsables de las publicaciones.