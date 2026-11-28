Un importante despliegue policial y de bomberos sorprendió esta mañana a los vecinos de una zona de La Plata, luego de que se activara un operativo de emergencia en una vivienda de Avenida 31 y 52. El episodio ocurrió pasado el mediodía y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, donde fue necesario interrumpir la circulación para facilitar el trabajo de los equipos de asistencia.

Todo comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 realizado por una mujer de 57 años, quien manifestó que se encontraba encerrada en su casa y en un evidente estado de alteración. Ante esa situación, agentes se dirigieron al domicilio y solicitaron la intervención de los Bomberos, que también acudieron para colaborar con el procedimiento.

Según la información oficial, debido a las circunstancias que se presentaban en el interior de la casa, los policías y los bomberos debieron ingresar por la fuerza para poder tomar contacto con la mujer y asistirla. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

La escena provocó un importante movimiento. La presencia de los móviles de emergencia, el despliegue de los efectivos y el corte preventivo de la calle despertaron la atención de los vecinos, que siguieron con expectativa el desarrollo del operativo.

En paralelo, los investigadores comenzaron a reunir información para reconstruir lo sucedido. Entre las primeras averiguaciones surgió que la mujer tendría antecedentes de problemas de salud mental y que, según los datos incorporados al procedimiento, no recibiría medicación desde hace varios años. También se indicó que existirían registros de llamados anteriores al 911 por episodios de características similares.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 6 de La Plata, que tomó intervención para determinar las circunstancias que derivaron en el procedimiento.

Ocurrió sobre la Avenida Circunvalación 31