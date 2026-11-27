Un comerciante de 26 años denunció el robo de un importante cargamento de teléfonos iPhone que llevaba en su automóvil luego de regresar de Capital Federal. El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la zona de 54 entre 15 y 16, donde el damnificado había detenido su vehículo para ingresar durante unos minutos a la vivienda de un conocido.

Según fuentes del caso, el hombre se dedica a la importación y comercialización de teléfonos celulares. Ese día había viajado hacia CABA alrededor de las cinco de la mañana para retirar mercadería y realizar posteriormente distintas entregas a empresas de logística.

Sin embargo, una de las entregas no pudo concretarse, porque el destinatario recibía paquetes hasta las 16. Por ese motivo, el comerciante emprendió el regreso a La Plata con la mercadería que no había podido entregar. En el interior de su vehículo, un Audi A3 gris, llevaba un paquete que contenía entre 9 y 10 teléfonos celulares.

Alrededor de las 21, llegó hasta la vivienda de un conocido ubicada en 54 entre 15 y 16. Allí descendió junto a un hombre que lo había acompañado durante la jornada y estacionó el Audi frente al domicilio. Cerró el vehículo, activó la alarma e ingresó a la propiedad para tomar agua.

Pero la permanencia en el interior de la casa duró apenas unos minutos. El comerciante relató que escuchó el estallido de un vidrio y, casi inmediatamente después, la alarma de su automóvil. Al salir rápidamente a la calle, encontró que habían violentado el vehículo y que los delincuentes ya se estaban dando a la fuga.

En ese momento, una pareja que se encontraba en las inmediaciones le señaló que los autores habían escapado hacia calle 16. El damnificado salió corriendo en esa dirección y alcanzó a observar la parte trasera de una motocicleta que se alejaba por 16 en dirección a 55. Regresó hasta su vehículo y comenzó a seguirlos, aunque finalmente perdió todo rastro de los sospechosos.

Al parecer, hay imágenes de una cámara de seguridad. Según consta en la denuncia, en las filmaciones se puede observar al presunto autor del hecho y el momento en que se concreta el robo.

El caso quedó bajo intervención de la comisaría primera de La Plata, que ya comunicó la novedad a la UFIJ Nº 9 de Autores Ignorados, que deberá analizar los elementos de prueba y avanzar en la identificación de los autores del robo.