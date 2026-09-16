Robaron a un conductor de DiDi en La Plata y encontraron el auto desguazado en Berisso

Una investigación por el robo de un automóvil a un conductor de la aplicación DiDi derivó en un importante procedimiento realizado en las últimas horas en Berisso, donde la Policía recuperó el vehículo sustraído y encontró una gran cantidad de autopartes y otros rodados que estaban desguazados.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando un conductor de DiDi tomó un viaje solicitado por dos hombres. Según la denuncia, ambos pasajeros viajaron hasta la zona de 604 y 115, en La Plata, y al llegar al destino lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron el automóvil.

A partir de la denuncia, efectivos de la comisaría 16ª de Villa Ponsatí comenzaron una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testimonios. Con esas tareas, los investigadores lograron identificar a dos sospechosos que residían en Berisso.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó dos órdenes de registro domiciliario. Los procedimientos se llevaron adelante en una vivienda ubicada en 38 entre 129 y 130 y en otra de 129 entre 41 y 42, ambas en Berisso.

Recuperaron el auto robado

Durante los allanamientos, los policías encontraron el Fiat Mobi dominio AE939KW, que había sido robado al conductor de DiDi. También secuestraron cuatro puertas con el dominio grabado, paragolpes delanteros y traseros correspondientes al mismo modelo y distintas autopartes.

Además, en los domicilios fueron hallados una motocicleta con la numeración suprimida, cuatro puertas con numeración adulterada, una tapa de cilindro y tres ruedas completas.

El operativo también permitió localizar otros tres vehículos con importantes faltantes de piezas: un Renault Kwid, otro Renault Kwid sin motor, interior ni ruedas y un Volkswagen Polo sin motor y con autopartes faltantes. Según el informe policial, estos tres rodados no registraban pedido de secuestro al momento del procedimiento.

Dos detenidos y una investigación por desguace

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres, de 23 y 52 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación policial, ambos estarían vinculados con el robo y posterior corte y desguace de automóviles y motocicletas sustraídas en La Plata. Las autoridades buscan determinar el origen de los vehículos y las autopartes encontradas durante los allanamientos.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que los dos aprehendidos permanezcan detenidos para ser trasladados a la primera audiencia.