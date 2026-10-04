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Robaron en cuatro casas de un barrio de La Plata y los vecinos aseguran: “Nos tienen de hijos”

Por Redacción

Cuatro viviendas de un barrio de La Plata fueron blanco de robos durante la madrugada. Los delincuentes aprovecharon la lluvia y, según denunciaron los vecinos, ingresaron a los predios mientras los propietarios dormían. Se llevaron motos, bicicletas y otros objetos.

Los episodios ocurrieron en el barrio Fincas Altos del Plata, en distintos puntos de la zona: 600 y 17, 600 entre 20 bis y 21, y 98 y 21 A.

De acuerdo con el relato de los vecinos, los ladrones ingresaron luego de romper los alambrados de las propiedades. Al menos cuatro motos y una bicicleta fueron sustraídas durante los distintos hechos.

Parte de los movimientos de los delincuentes quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes fueron aportadas para intentar avanzar con la identificación de los responsables.

“Nos tienen de hijos, ya no sabemos qué hacer”, expresaron vecinos del barrio, que además reclamaron mayor presencia policial. “Estamos a la buena de Dios. Todas las noches un robo nuevo”, señalaron.

Hasta el momento no hay personas identificadas por los robos y la Policía trabaja para determinar quiénes fueron los autores de los hechos.

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