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EN UN CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL RETIRO

Robaron instrumental médico y se fugaron

Archivo

Por Redacción

Una mujer que trabaja en el Centro Integrador Comunitario (CIC) se presentó a temprana hora de la mañana de ayer en el lugar para cumplir con su jornada laboral, pero se llevó una horrible sorpresa.

Según expuso aquella más tarde, una vez que arribó a ese establecimiento de calles 46 y 158, promediando las 8, se encontró con serias roturas y faltantes de equipamiento para la atención médica a pacientes.

De acuerdo a lo que se denunció posteriormente en la comisaría de esa jurisdicción, desconocidos provocaron severos daños a distintas puertas y sus cerraduras mediante la utilización de una barreta.

Pero a su vez, se comprobó que ya no estaban en esas instalaciones “dos tensiómetros, uno pediátrico y otro de adulto, como tampoco un estetoscopio para personas mayores de edad”.

¿QUEDARON FILMADOS?

Asimismo, un vocero cercano a la investigación refirió que el lugar cuenta con cámaras de seguridad, pero que como el sistema es nuevo, le solicitaron a la denunciante que inicialmente radicara la denuncia policial.

“Solo le enviaron una captura de pantalla que indica la hora en que sonó la alarma, minutos antes de las 21 del lunes”, reflejó después. No hay detenidos.

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