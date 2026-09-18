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Robaron la moto de la hermana de un jugador de Gimnasia 

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes en la zona de Parque Saavedra. Jeremías Merlo difundió el pedido de colaboración a través de sus redes sociales.

Por Redacción

La hermana del futbolista Jeremías Merlo, integrante del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, sufrió el robo de su motocicleta durante la mañana de este viernes en la ciudad.

El hecho se registró en inmediaciones de calle 64, entre 15 y 16, donde la joven fue víctima de la sustracción de su vehículo.

Tras lo ocurrido, la damnificada compartió una fotografía de la moto en sus redes sociales y solicitó la colaboración de los vecinos para intentar recuperarla.

El pedido del jugador de Gimnasia

Jeremías Merlo, delantero del equipo tripero, se hizo eco de la situación y replicó la publicación de su hermana para darle mayor difusión al pedido.

“Le robaron la moto a mi hermana, si pueden compartirla se agradecería”, expresó el futbolista en sus redes sociales.

Hasta el momento, no se informó que el vehículo haya sido encontrado. La familia aguarda cualquier dato que pueda ayudar a establecer su paradero.

La información sobre el robo fue difundida por el propio jugador, mientras se espera conocer mayores detalles sobre el hecho.

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