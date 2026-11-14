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Inseguridad

Robaron más de 20 pelotas de un club de Punta Lara

Por Redacción

Un nuevo hecho de inseguridad afectó a una institución deportiva de Punta Lara, donde delincuentes ingresaron y se llevaron distintos elementos utilizados para las actividades del club, además de mercadería que tenían reservada para una celebración de fin de año.

El episodio fue advertido cuando un padre de uno de los chicos que entrena en la Institución Social y Deportiva Punta Lara alertó sobre los candados de acceso que habían sido violentados.

Al llegar al establecimiento, ubicado sobre avenida Almirante Brown entre 14 bis y 16, los responsables constataron que los ladrones habían recorrido distintos sectores del edificio. Del utilero sustrajeron 23 pelotas de fútbol, mientras que del depósito se llevaron golosinas y gaseosas que estaban juntando para entregar a fin de año. También faltaban una freidora y una pava eléctrica.

Según la denuncia, habrían ingresado por la parte trasera del inmueble, del lado del río. El hecho generó preocupación en la comunidad deportiva, ya que el robo afectó elementos destinados a las actividades de los chicos que concurren a la institución.

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