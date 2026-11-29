Un robo se registró esta madrugada en un edificio ubicado en 43 entre 13 y 14, en la zona de Plaza Paso, donde delincuentes violentaron el acceso y actuaron con herramientas específicas para llevarse una bicicleta y quedó registrado en las cámaras de seguridad del ingreso.

De acuerdo con el relato que describió una vecina a EL DIA, los autores del hecho actuaron tras haber estudiado previamente el movimiento del lugar: “Forzaron la entrada, ya habían fichado el lugar por lo visto y forzaron la cerradura. Tenían una mochila con herramientas para cortar candados”.

Las imágenes de la cámara de seguridad captaron la secuencia en el sector de acceso del edificio, donde se encuentran varias bicicletas estacionadas junto a una reja y el hall de entrada.

En el video se observa el ingreso de los sospechosos por el acceso principal a las 4:53 y el accionar conjunto de al menos dos personas dentro del sector semicubierto: uno de ellos porta una mochila y viste remera oscura y bermuda, mientras que otro lleva gorra clara y campera azul.

Durante más de un minuto se mueven en el área de ingreso, manipulan elementos junto a las bicicletas y la puerta/reja para finalmente retirarse junto al rodado hacia la calle alrededor de las 4:55.