Robo a mano armada en La Plata: recuperaron una Duster y detuvieron a dos implicados

Una camioneta Renault Duster fue robada este jueves a la mañana en la zona de 116 y 604, en La Plata, luego de que dos hombres amenazaran con un arma de fuego a su propietario. El vehículo fue recuperado horas más tarde en inmediaciones de 606 y 116 y dos personas fueron aprehendidas.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 8:30, cuando Armando Massa, de 74 años, tenía su camioneta en marcha sobre la vereda de su domicilio. En ese momento, dos delincuentes lo habrían intimidado con un arma de fuego y le sustrajeron el vehículo, además de su teléfono celular y documentación personal.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 16ª inició la investigación. Cerca de las 17, los agentes observaron en la zona de 115 y 609 una camioneta de similares características a la robada, que circulaba con una patente que luego fue considerada apócrifa.

La novedad fue comunicada a través de la capa operativa y efectivos del Comando de Patrullas La Plata localizaron el vehículo en 606 y 116. Tras un operativo cerrojo, la camioneta fue interceptada y se constató que se trataba de la Renault Duster sustraída a Massa, que tenía pedido de secuestro activo por el robo ocurrido ese mismo día.

En el procedimiento fueron aprehendidos los dos ocupantes del rodado, un hombre de 27 años y una mujer de 26. La camioneta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia, mientras que se convocó a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 de La Plata, que avaló las aprehensiones por el delito de robo automotor y dispuso distintas diligencias, entre ellas la certificación de los domicilios de los acusados y la realización de actuaciones para determinar si corresponde solicitar nuevas órdenes de registro.