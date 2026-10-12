Robo al frigorífico: un nuevo golpe que reabre interrogantes

El Frigorífico Gorina volvió a quedar en el centro de la escena policial por un golpe comando que, por la cantidad de delincuentes involucrados, el tiempo que permanecieron en el lugar y el objetivo que fueron a buscar, abre una serie de interrogantes. Esta vez, al menos 7 asaltantes irrumpieron en el predio de 501 y 155, en La Plata, y se llevaron dos cajas fuertes cerradas. Pero el botín no habría sido el que esperaban encontrar.

Según pudo saber EL DIA de fuentes vinculadas al caso, una de las cajas estaba vacía, mientras que la otra tenía una suma “importante de dinero en efectivo”. Se trataba, de acuerdo con la información recabada, de plata que había quedado para afrontar los primeros gastos de la semana. La hipótesis de que actuaron con información previa sobre la existencia de valores en el establecimiento es uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores.

El episodio ocurrió después de las 2 de la madrugada. De acuerdo con los primeros datos, los asaltantes llegaron en dos camionetas, una blanca y otra gris, y permanecieron más de dos horas dentro del lugar. Durante el ataque redujeron a los trabajadores y actuaron con agresividad, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Tras la alerta al 911, se hizo presente personal de la comisaría Decimocuarta de Melchor Romero, según información voceros. La investigación quedó a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que busca reconstruir cómo se desarrolló el asalto, identificar a los responsables y establecer de qué manera ingresaron y escaparon.

Por estas horas, una de las preguntas centrales pasa por la información con la que contaba la banda. ¿Sabían dónde estaban las cajas fuertes y qué podían encontrar en su interior? ¿Tenían datos sobre los movimientos de dinero del frigorífico o actuaron a partir de información equivocada? El hecho de que una de las cajas estuviera vacía y la otra conservara efectivo no alcanza para responder esos interrogantes, pero será un punto de partida para reconstruir la planificación del golpe.

ANTECEDENTES QUE INQUIETAN

El nuevo ataque remite inevitablemente a otro episodio que tuvo como escenario al Frigorífico Gorina en enero de 2025. En aquella oportunidad, tres delincuentes irrumpieron armados en una oficina del establecimiento y amenazaron a un empleado.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y mostró la rapidez con la que actuaron: ingresaron a las 13.01 y se fueron a las 13.02. En apenas un minuto, guardaron fajos de billetes en bolsas de residuos y escaparon con un botón millonario. Si bien el monto exacto no llegó a establecerse, fuentes estimaron que superaba los 30 millones de pesos.

Aquel golpe generó preocupación entre los trabajadores, ya que el efectivo sustraído estaba destinado a adelantos de sueldo. La presencia de armas y el conocimiento de que había dinero disponible en ese sector fueron algunos de los elementos que marcaron el caso.

Pero la sucesión de hechos no terminó ahí. En febrero de ese mismo año, un incendio de grandes dimensiones arrasó con buena parte de las instalaciones del frigorífico y afectó sectores esenciales para la producción, entre ellos corrales, despostada y embalaje.

Con esos antecedentes, el robo de las últimas horas vuelve al preocupar en el Frigorífico Gorina. Por el momento, no hay elementos que permitan vincular el asalto actual con lo ocurrido en enero de 2025 ni con el incendio del mes siguiente. Sin embargo, la reiteración de hechos de fuerte impacto en un mismo establecimiento obliga a reconstruir cada hecho y examinar sus circunstancias.