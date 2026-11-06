Robo al supermercado de Los Hornos en el que amenazaron a un nene: detuvieron a dos acusados

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos en las últimas horas en Los Hornos, acusados de participar en el violento asalto a un supermercado que generó conmoción entre los vecinos de la zona, luego de que los delincuentes amenazaran con armas de fuego a los empleados y a un nene que se encontraba dentro del comercio.

Los procedimientos fueron realizados el jueves 5 de noviembre por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, después de una investigación que permitió identificar a los sospechosos que habían logrado escapar tras el robo.

El episodio ocurrió el 17 de octubre en un supermercado ubicado en la zona de 58 entre 141 y 142. Según la investigación, varios delincuentes llegaron a bordo de motocicletas, ingresaron al local y amenazaron con armas de fuego a las trabajadoras y a los menores que estaban en el lugar.

En medio del asalto, los ladrones se apoderaron de dinero en efectivo y mercadería. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes permitieron reconstruir cómo actuaron los integrantes de la banda.

La reacción de los vecinos y la detención de uno de los sospechosos

Uno de los momentos más violentos se produjo durante la fuga. La presencia de un nene de apenas 8 años dentro del supermercado agravó la tensión del episodio, ya que los delincuentes también lo utilizaron para intimidar a las víctimas y, según trascendió, como escudo para escapar.

La situación provocó la reacción de vecinos y comerciantes, que salieron a perseguir a los asaltantes. En medio de un enfrentamiento, lograron reducir a uno de los sospechosos y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

A partir de ese primer procedimiento, los investigadores comenzaron a trabajar para identificar al resto de los involucrados. Para ello, realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de tomar declaraciones testimoniales.

Cinco allanamientos para detener a los adolescentes

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó cinco órdenes de registro, secuestro y detención, que fueron autorizadas por la Justicia y concretadas el jueves en distintos domicilios de Los Hornos.

Durante los operativos, los efectivos lograron detener a los dos adolescentes de 16 años señalados como presuntos integrantes de la banda. También secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, con intervención de la UFI N° 4 del Joven y el Juzgado de Garantías N° 4 del Joven de La Plata.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores buscan establecer si los adolescentes participaron en otros hechos delictivos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno en el violento asalto que tuvo como víctimas a trabajadores y menores de edad en Los Hornos.