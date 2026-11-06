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INSEGURIDAD

Robo al supermercado de Los Hornos en el que amenazaron a un nene: detuvieron a dos acusados

Los sospechosos tienen 16 años y fueron identificados luego de una investigación de la DDI La Plata.

Por Redacción

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos en las últimas horas en Los Hornos, acusados de participar en el violento asalto a un supermercado que generó conmoción entre los vecinos de la zona, luego de que los delincuentes amenazaran con armas de fuego a los empleados y a un nene que se encontraba dentro del comercio.

Los procedimientos fueron realizados el jueves 5 de noviembre por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, después de una investigación que permitió identificar a los sospechosos que habían logrado escapar tras el robo.

El episodio ocurrió el 17 de octubre en un supermercado ubicado en la zona de 58 entre 141 y 142. Según la investigación, varios delincuentes llegaron a bordo de motocicletas, ingresaron al local y amenazaron con armas de fuego a las trabajadoras y a los menores que estaban en el lugar.

En medio del asalto, los ladrones se apoderaron de dinero en efectivo y mercadería. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes permitieron reconstruir cómo actuaron los integrantes de la banda.

La reacción de los vecinos y la detención de uno de los sospechosos

Uno de los momentos más violentos se produjo durante la fuga. La presencia de un nene de apenas 8 años dentro del supermercado agravó la tensión del episodio, ya que los delincuentes también lo utilizaron para intimidar a las víctimas y, según trascendió, como escudo para escapar.

La situación provocó la reacción de vecinos y comerciantes, que salieron a perseguir a los asaltantes. En medio de un enfrentamiento, lograron reducir a uno de los sospechosos y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

A partir de ese primer procedimiento, los investigadores comenzaron a trabajar para identificar al resto de los involucrados. Para ello, realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de tomar declaraciones testimoniales.

Cinco allanamientos para detener a los adolescentes

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó cinco órdenes de registro, secuestro y detención, que fueron autorizadas por la Justicia y concretadas el jueves en distintos domicilios de Los Hornos.

Durante los operativos, los efectivos lograron detener a los dos adolescentes de 16 años señalados como presuntos integrantes de la banda. También secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, con intervención de la UFI N° 4 del Joven y el Juzgado de Garantías N° 4 del Joven de La Plata.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores buscan establecer si los adolescentes participaron en otros hechos delictivos y determinar el grado de responsabilidad de cada uno en el violento asalto que tuvo como víctimas a trabajadores y menores de edad en Los Hornos.

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