En medio de la celebración por los 144 años de La Plata se vivió en simultáneo una escena de violencia en pleno centro. Durante la desconcentración del público que había asistido al show aniversario, un ladrón de celulares fue interceptado por varias personas y recibió una feroz golpiza en la zona de 6 y 50. El hombre llevaba ocho teléfonos que habrían sido sustraídos durante los festejos y, según la investigación, cinco personas resultaron damnificadas.

El hecho ocurrió durante la medianoche, cuando una de las víctimas logró seguir la ubicación de su celular hasta el lugar donde se encontraba el sospechoso. Al llegar, lo retuvo y pidió ayuda. La situación escaló rápidamente y otras personas se sumaron a la agresión, entre reclamos e insultos de quienes aseguraban haber sufrido robos durante el espectáculo.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el hombre habría actuado junto a otros dos cómplices, que consiguieron escapar antes de que fuera retenido. Cuando llegó el personal policial, el sospechoso fue requisado y los efectivos encontraron en su poder ocho celulares. Uno de ellos pertenecía a la persona que lo había seguido. Luego, en la dependencia policial, se presentaron otras cuatro víctimas que denunciaron la sustracción de sus teléfonos en el interior de Plaza Moreno.

El hombre quedó aprehendido en una causa por hurtos reiterados, con intervención de la UFI N° 2 de La Plata.

El caso fue el episodio más llamativo de una jornada en la que el operativo de seguridad dispuesto por el aniversario terminó con ocho personas aprehendidas por diferentes hechos. Además del sospechoso acusado de los hurtos, hubo dos mujeres demoradas por encubrimiento, luego de que se detectara que circulaban en una moto Honda Wave sin patente y con pedido de secuestro activo de una fiscalía de Quilmes.

También fueron aprehendidos otros cinco hombres y una adolescente por distintos episodios de resistencia a la autoridad y lesiones.