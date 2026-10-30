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Robó dos atados de puchos y lo atraparon con una lanza tumbera y 43 balas en La Plata

Por Redacción

Un joven de 23 años fue detenido en Los Hornos, acusado de asaltar un comercio. Cuando la Policía intentó identificarlo, habría intentado atacar a los efectivos con un arma casera.

El robo de apenas dos paquetes de cigarrillos terminó con un joven de 23 años detenido y un llamativo hallazgo: llevaba una lanza tumbera fabricada con un palo de escoba y una caja con 43 proyectiles calibre 9 milímetros.

El episodio ocurrió este viernes en un comercio llamado "Los Tres Ángeles", ubicado en 22, entre 87 y 88. Según denunció la propietaria, dos hombres ingresaron al local y le sustrajeron dos paquetes de cigarrillos.

Tras recibir el alerta a través del 911, efectivos policiales iniciaron un rastrillaje por la zona. En 89, entre 22 y 22 bis, localizaron a uno de los sospechosos, cuyas características coincidían con las aportadas por la comerciante.

Sin embargo, al momento de interceptarlo, el joven habría extraído un arma de fabricación casera e intentado atacar a los policías. Se trataba de un palo de escoba de unos 40 centímetros, al que le habían colocado una punta metálica de aproximadamente 10 centímetros.

Los efectivos lograron reducirlo y, durante el procedimiento, también encontraron en su poder una caja con 43 municiones intactas calibre 9 milímetros.

El sospechoso fue identificado como Uriel López, de 23 años, y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como hurto y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI N° 3 de La Plata.

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