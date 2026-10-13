Un robo en pleno centro de La Plata tuvo un capítulo inesperado cuando uno de los sospechosos utilizó una tarjeta de crédito robada para comprar hamburguesas en un local de Mostaza. La víctima siguió el rastro de los consumos, llegó hasta la sucursal donde se había realizado la compra y consiguió imágenes que permitieron reconstruir parte del recorrido de los presuntos delincuentes.

El hecho ocurrió el miércoles 7 de octubre, pasado el mediodía, en avenida 44 entre 10 y 11. En una cuadra con numerosos vehículos estacionados, un hombre vestido con una camisa a cuadros y una mochila se acercó a uno de los autos y, en cuestión de segundos, metió la mano por una ventanilla y se llevó todo lo que encontró a su alcance.

Entre los elementos sustraídos había una notebook Asus Vivobook, un bolso deportivo con una plancha para el pelo y un cepillo secador, además de una cartera que contenía una billetera y varias tarjetas.

La víctima, una joven platense, realizó la denuncia y comenzó a reconstruir lo ocurrido. A través de las cámaras de seguridad de la zona pudo advertir que el sospechoso no habría actuado solo: las imágenes mostraban a un cómplice y a ambos escapando en un Renault Clio que estaba en la misma cuadra.

El rastro de la tarjeta los llevó hasta Mostaza

Pero la investigación tuvo un giro cuando la joven revisó los movimientos de la tarjeta de crédito que le habían robado. Entre las operaciones encontró consumos en una sucursal de Mostaza ubicada en Camino Centenario y 511.

Así, el recorrido de los sospechosos sumó una parada gastronómica después del robo en el centro platense. La víctima se dirigió hasta el local, se comunicó con las autoridades y consiguió acceder a las cámaras de seguridad del interior del comercio.

En las grabaciones se observa el momento en que los presuntos delincuentes realizan la compra. Un detalle llamó la atención: ambos llevaban la misma ropa que, según las imágenes, habían utilizado durante el robo en avenida 44.

La joven compartió luego las imágenes del sospechoso en las redes sociales, con la intención de dar a conocer lo ocurrido y aportar información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

Mientras avanza la investigación, el episodio dejó una particular secuencia: un robo en pleno centro, una tarjeta utilizada para pagar hamburguesas y una víctima que siguió el rastro de los consumos hasta encontrar nuevas imágenes de los presuntos autores.