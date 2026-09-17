Robó un cajón de bananas en una verdulería y se escapó

Entró a la verdulería, agarró un cajón de bananas y escapó. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio de 12 y 33, donde en las últimas horas se produjo un robo que tuvo como blanco, otra vez, la mercadería exhibida en la vereda.

En las imágenes se observa al hombre acercarse al local y dirigirse directamente hacia uno de los cajones. Sin detenerse demasiado, toma el de bananas, lo levanta y se retira rápidamente del lugar con el botín.

El episodio tiene un antecedente reciente y prácticamente calcado en otro punto de La Plata. Días atrás, en una verdulería de Los Hornos, un hombre llegó en moto hasta un comercio de 137 y 66, dejó el rodado encendido, tomó un cajón repleto de morrones y escapó a plena luz del día. También en ese caso todo quedó filmado.

El nuevo caso de 12 y 33 volvió a poner el foco entre los comerciantes de la zona, que ahora buscan identificar al responsable a partir de las imágenes obtenidas.