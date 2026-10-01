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Robó una moto de una casa de La Plata, intentó darse a la fuga y la policía evitó que lo lincharan

El joven robó el rodado luego de forzar el alambrado de una vivienda. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo que permitió recuperar el rodado y resguardar al sospechoso frente al accionar de los allegados de la víctima

Por Redacción

Un nuevo episodio de inseguridad se registró este jueves en la localidad de Villa Elisa. Un joven, de 25 años, fue aprehendido luego de robar una moto del interior de una casa. Su captura se concretó en medio de un clima hostil, tras la intervención de la policía para frenar a un grupo de vecinos que intentaba hacer justicia por mano propia.

El robo tuvo lugar en una propiedad ubicada en la calle 423 entre 132 y 133. De acuerdo con la denuncia formal radicada por la damnificada, el asaltante logró ingresar al terreno luego de violentar el cerco perimetral de alambre. De allí sustrajo una moto marca Honda, modelo GLH de 150 cc.

Tras recibir el alerta, el personal del Comando de Patrullas Base Norte implementó un veloz operativo cerrojo en las inmediaciones de la zona. A los pocos minutos, los uniformados lograron localizar el vehículo estacionado frente a un domicilio en la intersección de 28 entre 424 y 425.

Hacia ese mismo lugar también se desplazaron familiares, amigos y vecinos de la víctima. Según consta en el reporte policial, el grupo de civiles intentó agredir físicamente al asaltante. Frente a la inminente posibilidad de un linchamiento, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda y concretaron la detención formal del implicado.

Como parte de los elementos probatorios sumados a la investigación, las autoridades corroboraron que el sospechoso vestía la misma ropa que se observa en los registros de las cámaras de seguridad, material audiovisual que fue aportado por la denunciante y anexado al expediente.

El vehículo sustraído fue recuperado con éxito y quedó secuestrado para las pericias de rigor. La causa judicial tramita bajo la carátula de "robo de motovehículo en grado de tentativa", con la intervención de la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo.

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