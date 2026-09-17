Robó una moto en La Plata, se fracturó una pierna en la fuga y cayó tras pedirle ayuda a un camionero

Un insólito episodio de inseguridad ocurrió este miércoles por la noche en City Bell, tras el robo de una moto en la puerta de un supermercado. Luego de un operativo de búsqueda para dar con los implicados, uno de los ladrones sufrió una fractura en medio del escape y terminó demorado después de pedir auxilio para ser atendido en un hospital.

El suceso inicial tuvo lugar en la zona de las calles 446 y 27, en el frente de un supermercado. En ese sitio, la víctima del robo, un hombre de 50 años, notó la repentina ausencia de su rodado, una Gilera Smash de colores gris y negro. Tras el aviso a las autoridades, los efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y desplegaron un operativo de rastrillaje por las inmediaciones.

Los agentes lograron recuperar el transporte de la víctima en la intersección de 131 y 447. Además, a pocas cuadras, precisamente en 28 y 446, la Policía localizó una segunda moto abandonada. Este vehículo de marca Corven poseía un pedido de secuestro activo por un asalto perpetrado el pasado 13 de septiembre, un expediente con intervención de la Comisaría 12ª de La Plata.

La captura del implicado se concretó minutos más tarde gracias a un detalle particular. El asaltante, de 18 años, sufrió una fractura en una de sus piernas durante la fuga.

En esos momento, ante la imposibilidad de continuar la huida por sus propios medios, el joven abordó un camión con el objetivo de solicitar ayuda. Los policías interceptaron este transporte de carga en el cruce de 467 y 144 y efectivizaron la aprehensión del sospechoso.

Minutos después, una ambulancia del SAME trasladó al detenido hacia el Hospital San Roque de Gonnet para su respectiva atención clínica, donde permanece internado con custodia policial.

La causa penal avanza bajo la carátula de "robo calificado" y "encubrimiento", con la intervención de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de La Plata.