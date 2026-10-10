"Rompe vidrios" de autos, infraganti en City Bell

Un hombre de 30 años fue aprehendido en City Bell luego de que la Policía lo encontrara con una cartera y otros objetos que habían sido sustraídos de una camioneta estacionada en la vía pública. La dueña del vehículo reconoció sus pertenencias y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el viernes en la zona de 481 bis, entre 7 y 8. Según fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre que llevaba una cartera dorada.

Al llegar, los efectivos identificaron al sospechoso y, como no pudo justificar la procedencia del objeto, lo trasladaron a la comisaría. Allí se presentó una mujer de 53 años que denunció que le habían roto el vidrio trasero izquierdo de su Nissan Kicks, estacionada en la calle, y le habían robado una cartera con distintas pertenencias.

La víctima reconoció como propios los elementos secuestrados, entre ellos la cartera, perfumes de mujer, bijouterie y prendas de vestir. Tras esa identificación, el hombre fue aprehendido.

La causa fue caratulada como robo en grado de tentativa y quedó a cargo de la UFI N° 17 del Departamento Judicial de La Plata. El magistrado interviniente convalidó el procedimiento y dispuso la remisión de las actuaciones y del aprehendido.