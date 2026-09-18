Rompió el espejo de un patrullero y golpeó a un policía con un palo en Romero

Un hombre de 33 años fue aprehendido este jueves en Melchor Romero luego de protagonizar un incidente durante un procedimiento policial por un conflicto familiar. Según informaron fuentes policiales, primero dañó el espejo retrovisor de un patrullero y luego golpeó con un palo a uno de los efectivos.

El hecho ocurrió en calle 170 entre 515 y 516, hasta donde acudieron agentes de la comisaría 14ª tras un llamado al 911. Al llegar, los policías se entrevistaron con Ezequiel Agustín Bianchini, quien se encontraba alterado.

De acuerdo con el parte, el hombre se dirigió hacia el móvil policial y rompió el vidrio del espejo retrovisor. Luego escapó corriendo y fue seguido por los efectivos, que con apoyo de personal del Comando de Patrullas lograron localizarlo en los pasillos de la zona.

Siempre según la versión policial, Bianchini ingresó a una vivienda familiar y, al salir, llevaba un palo con el que golpeó en la cabeza al oficial ayudante Nazareno Jesús Flores, de 40 años. El efectivo sufrió una herida en la frente y fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

En el centro asistencial, Flores recibió cuatro puntos de sutura y una tomografía. Los médicos determinaron que no presentaba lesiones internas y, tras indicarle reposo y analgésicos, recibió el alta.

Finalmente, los agentes redujeron y aprehendieron al acusado. La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso que el hombre sea presentado ante la Justicia en la primera audiencia.