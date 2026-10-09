Rompió el silencio la mujer acusada de ejercer ilegalmente como psicóloga

La investigación por el presunto ejercicio ilegal de la psicología en La Plata sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que la mujer de 37 años imputada en la causa rompiera el silencio. Días después de haber sido detenida y liberada, difundió un mensaje por WhatsApp en el que negó las acusaciones y aseguró que siempre trabajó “con transparencia”.

“Mis datos profesionales son públicos, por lo que siempre he ejercido mi actividad con transparencia y dentro del marco correspondiente”, sostuvo. También afirmó que sus abogados intervendrán para aclarar los cuestionamientos por las vías judiciales.

“Gracias por el cariño, el respeto y, especialmente, por la confianza que me brindan. Para mí significa muchísimo”, concluyó.

El caso está a cargo de la UFI N° 15 y cuenta con la intervención de la DDI La Plata. La mujer está imputada por ejercicio ilegal de la profesión, usurpación de títulos y honores, estafa y falsificación de documentación. Permanece en libertad mientras avanza la causa.

La investigación comenzó tras una denuncia del Colegio de Psicólogos y Psicólogas bonaerense, que se originó por las sospechas que despertó un certificado presentado por la madre de una paciente ante las autoridades de la escuela a la que asistía su hija.

El 30 de septiembre, los investigadores realizaron dos allanamientos: uno en un consultorio del centro de La Plata y otro en una vivienda de Gonnet. Durante los procedimientos secuestraron informes de pacientes, cuadernos, carpetas con anotaciones y dibujos, calendarios de turnos, hojas en blanco destinadas a informes psicológicos, un diploma, sellos, tarjetas personales, una notebook y otra documentación vinculada con la actividad investigada.

Los investigadores también solicitaron informes para establecer su situación profesional. Según la causa, la mujer no contaría con título universitario de licenciada en Psicología ni estaría inscripta en el Registro Nacional de Profesionales de la Salud. La pesquisa apunta a la promoción de terapias por redes sociales.