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Rompió el vidrio de un auto, robó pertenencias y escapó en Tolosa

Por Redacción

Un delincuente atacó un vehículo estacionado en la calle 119, entre 526 y 527, durante la noche del sábado. Vecinos aseguran que no es el primer episodio de estas características en el barrio y reclaman mayor presencia policial.

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de Tolosa, luego de que un hombre rompiera el vidrio trasero de un automóvil estacionado en la calle 119, entre 526 y 527, y robara distintas pertenencias del interior del vehículo.

El episodio ocurrió durante la noche del sábado, cuando el delincuente aprovechó que el auto se encontraba estacionado para violentar una de sus ventanillas y acceder al habitáculo. Tras apoderarse de los objetos que encontró en el interior, escapó del lugar.

Según relataron vecinos de la zona, este tipo de robos no sería un hecho aislado. Aseguraron que hace aproximadamente dos semanas fueron encontrados otros dos vehículos con los vidrios rotos, en circunstancias similares.

Preocupación y reclamo por mayor seguridad

Los residentes señalaron que los delincuentes suelen aprovechar las reuniones familiares, los festejos y otros encuentros para atacar los autos estacionados en las inmediaciones.

“Estamos cansados de la inseguridad en esta zona. No hay presencia policial”, expresó un vecino, quien manifestó su preocupación por la reiteración de estos episodios.

La situación volvió a poner en el centro del reclamo la necesidad de reforzar la vigilancia y la prevención del delito en distintos sectores de Tolosa.

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