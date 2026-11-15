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Ruta 2: un hombre resultó herido tras ser embestido por un auto

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 42, en sentido descendente. El hombre de 45 años cruzó la traza a pie en aparente estado de ebriedad y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Evita de Berazategui

Por Redacción

Un grave accidente de tránsito se registró sobre la Autovía 2 a la altura del kilómetro 42, donde un peatón fue embestido por un vehículo particular tras intentar atravesar la calzada a pie. El episodio generó un importante operativo vial y restricciones en la circulación hacia la Costa Atlántica.

De acuerdo con el parte oficial emitido por la Zona Operativa Vial I La Plata, el hecho tuvo lugar sobre la mano con sentido descendente. Por causas que aún son materia de peritajes, un Volkswagen Gol Trend conducido por Leandro Javier Correa, de 43 años y vecino de Berazategui, impactó contra Norberto Ezequiel Denis, de 45, quien se desplazaba de a pie por el corredor vial en aparente estado de ebriedad.

Producto del violento impacto, la víctima sufrió politraumatismos y lesiones de diversa consideración, mientras que el automovilista resultó completamente ileso.

Tras recibir el alerta por el siniestro, los servicios de emergencia acudieron al sector para asistir al damnificado sobre la cinta asfáltica y dispusieron su inmediato traslado hacia el Hospital Evita Pueblo de Berazategui para una evaluación médica exhaustiva.

En el plano operativo, los efectivos policiales debieron interrumpir el tránsito sobre el carril rápido en sentido descendente para resguardar la escena y facilitar las tareas periciales. La instrucción del expediente quedó a cargo de la Comisaría Quinta de Berazategui bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del mismo distrito.

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