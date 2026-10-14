VIDEO | Salvaje entradera a punta de pistolas a periodista de A24

El periodista de A24 Juan Fernández fue víctima de un violento robo bajo la modalidad de entradera en su domicilio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió el lunes 12 de octubre por la tarde, cuando tres delincuentes armados ingresaron a la propiedad aprovechando que su hija de 14 años se encontraba sola en el interior.

Dos días después, el cronista relató lo sucedido al aire en el programa conducido por Luis Novaresio, donde expuso las filmaciones registradas por el sistema de seguridad de la cuadra. Según detalló, la familia se había ausentado del domicilio durante unos treinta minutos para ir a una heladería cercana, lapso en el cual se produjo la intrusión.

De acuerdo con el testimonio brindado en el ciclo televisivo, los asaltantes redujeron a la adolescente apenas ingresaron al inmueble. "En esa media hora que nos fuimos, mi hija, de 14 años, quedó sola en mi casa. En ese ínterin, tres hombres armados entraron a mi casa por la cochera. Estaba ella adentro. Se metieron a la habitación. La agarraron, le taparon la cara, la encerraron en la habitación de mi otro hijo", reconstruyó Fernández.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer la secuencia de los movimientos previos. Los registros visuales muestran que un vehículo Chevrolet Onix sin patente circuló reiteradas veces por la zona antes de concretar el golpe. A las 15:35 los sospechosos comenzaron a merodear el perímetro y concretaron el ingreso a las 15:58.

En las imágenes se observa a uno de los implicados aproximarse al acceso principal mientras mantenía una comunicación telefónica, al tiempo que otro cómplice vigilaba desde la esquina. Respecto a la vulneración del acceso, el periodista indicó que la puerta principal no contaba con traba de seguridad en ese momento debido al movimiento cotidiano de la familia, aunque constató que los asaltantes procedieron a cerrarla con llave desde adentro una vez adentro.

La fuga de los delincuentes se desencadenó de manera imprevista cuando el cronista y su familia regresaron a la vivienda apenas sesenta segundos después de consumada la entrada, a las 15:59. "Mi esposa escucha un ruido y veo que hay un tipo adentro", graficó.

Ante la imposibilidad de ingresar, los familiares comenzaron a gritar para alertar a los vecinos y exigir la intervención policial. La reacción vecinal frustró la permanencia de la banda dentro de la propiedad. Durante la huida, uno de los asaltantes apuntó directamente con un arma de fuego contra Fernández para asegurar la retirada. Tras la huida de los agresores, la menor logró salir a la calle, donde se reencontró con su padre.

