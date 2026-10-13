Sangriento asalto: le pegaron un tiro a un plomero en Villa Elvira

Le pidió agua y le pegó un tiro. Un trabajador de 57 años fue baleado en una pierna durante un asalto ocurrido en la jornada de ayer en La Plata, cuando realizaba tareas junto a su hijo. Después de dispararle, uno de los ladrones le robó la camioneta en la que trasladaba sus herramientas y equipos de trabajo. La víctima debió ser operada y, aunque el proyectil no afectó órganos vitales, el ataque pudo terminar en una tragedia.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, todo episodio ocurrió alrededor de las 8.15 en 4 y 86, cuando el hombre y su hijo, de 29 años, realizaban tareas de reparación relacionadas con el agua. Según la denuncia, los dos sospechosos se presentaron en el lugar y les pidieron agua. Pero enseguida la situación cambió de manera abrupta: uno de ellos extrajo un arma de fuego y anunció el asalto.

En cuestión de segundos, el delincuente disparó contra el trabajador, que recibió el impacto en el muslo derecho. Mientras el hombre quedaba herido, los asaltantes se apoderaron de su camioneta Isuzu blanca y escaparon. En el vehículo también viajaba un celular que pertenecía a su hijo.

La secuencia dejó al trabajador tendido y obligó a desplegar un operativo de emergencia. Una ambulancia del Hospital San Martín llegó al lugar y lo trasladó para que recibiera atención médica, acompañado por su hijo, que había presenciado todo el ataque.

El hecho generó preocupación en la zona de Villa Elvira, donde el trabajador realizaba tareas en un loteo. Quienes describieron lo ocurrido señalaron que la víctima se encontraba trabajando cuando aparecieron los dos sospechosos. “Es un plomero, estaba trabajando en el loteo poniendo el gas y se acercaron dos personas”, relataron al reconstruir los momentos previos al ataque.

La gravedad del hecho no estuvo solamente en el vehículo y los elementos de trabajo que se llevaron, sino también en la violencia con la que actuaron. El disparo se produjo durante el asalto y dejó al trabajador herido, frente a su propio hijo, que presenció toda la secuencia. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital y sometida a una intervención quirúrgica, en un caso que pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.

La preocupación entre los vecinos se suma al temor que generan los asaltos en los que los delincuentes recurren a las armas de fuego sin medir las consecuencias.

TUVO QUE SER INTERVENIDO

Tras el ataque, EL DIA pudo hablar con la víctima después de que pasara por quirófano. Todavía conmocionado por lo que había vivido, el hombre apenas pudo describir el dolor que sentía y resumió el episodio con una frase: todo había ocurrido muy rápido.

El trabajador herido debió ser operado de urgencia en el Hospital San Martín de La Plata

Fuentes vinculadas con la atención médica indicaron que -por fortuna- el proyectil no comprometió ningún órgano vital y que pudieron retirárselo durante la intervención quirúrgica. Aunque la herida fue lo suficientemente grave como para requerir una operación, ese desenlace evitó que el ataque tuviera consecuencias todavía más dramáticas.

El caso vuelve a exponer la violencia con la que se concretan algunos asaltos en la Ciudad, en los que los delincuentes disparan sin que exista una resistencia de la víctima. Días atrás, otro episodio de extrema violencia había conmocionado a La Plata: en Los Hornos, dos motochorros derribaron a un hombre para robarle la bicicleta y uno de ellos le disparó cuando ya estaba en el piso. Por ese hecho fueron detenidos dos sospechosos, uno de ellos de 17 años, señalado como el autor del disparo.

En el asalto de este lunes, los investigadores buscan reconstruir la fuga e identificar a los dos responsables. Las primeras actuaciones policiales indicaron que uno vestía una campera negra y el otro una roja. También se relevaron cámaras de seguridad de viviendas cercanas que podrían aportar información para avanzar con la pesquisa.

Horas después del ataque, efectivos policiales localizaron la Isuzu robada en la zona de 4 entre 93 y 94. Estaba abierta, con las luces encendidas y sin la llave colocada. Sin embargo, los delincuentes se habían llevado el tráiler que transportaba, una tonelera amarilla y un grupo electrógeno.

Por estas horas, la búsqueda está centrada en dar con los asaltantes armados. Mientras tanto, el trabajador se recupera de la herida que sufrió en un ataque que, por la forma en que se produjo el disparo, pudo haber terminado en una tragedia.