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Audaz robo

Saquearon un consultorio odontológico de Berisso

Por Redacción

Un consultorio odontológico de Berisso fue blanco de un robo durante la madrugada de ayer. El delincuente se llevó dos televisores y una ventana de aluminio con sus vidrios, en un episodio que quedó registrado en cámaras de seguridad de vecinos de la zona.

El hecho ocurrió en un inmueble de 166 entre 19 y 20, donde funciona el consultorio. Según la denuncia, el robo fue descubierto cuando la odontóloga llegó para comenzar su jornada laboral y advirtió que faltaban elementos del lugar. Al revisar el inmueble, constató que habían sustraído una de las ventanas que da a la vía pública y dos televisores: uno estaba instalado en la sala de espera y el otro, en el consultorio. Pese al faltante, no encontró otros daños ni desorden en el interior.

La principal sospecha es que el autor ingresó por la reja de acceso, cuyo candado no estaba colocado, y luego retiró la ventana para entrar al edificio. El consultorio había quedado cerrado la noche anterior, alrededor de las 21.

Ahora, la investigación busca identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del robo.

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