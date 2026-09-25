Se conoce la sentencia por el asesinato de Aramburu

Hoy se conocerá en París la sentencia por el crimen del ex Puma platense Federico Martín Aramburu, asesinado a balazos el 19 de marzo de 2022. Después de tres semanas de juicio, los cuatro acusados tendrán una última oportunidad de hablar ante el tribunal y luego comenzará la deliberación que definirá su responsabilidad y las penas correspondientes.

La Fiscalía pidió 27 años de prisión para Loïk Le Priol y 20 para Romain Bouvier, los dos principales acusados por el ataque. También solicitó tres años para Lyson R. y tres para Antony S., por los delitos que se les atribuyen. Los pedidos forman parte del alegato de la acusación y será el tribunal el que determine las condenas.

Antes de la sentencia, Sophie Thonon, abogada de Cecilia Aramburu, la madre de Federico, cuestionó la posibilidad de que las penas sean inferiores a una prisión perpetua. “Para la familia es un crimen imperdonable. Es la muerte de un hombre a sangre fría. Para ellos no hay pena suficientemente terrible para castigar semejante gesto criminal”, sostuvo.

La letrada aclaró que su planteo tiene también un sentido simbólico y explicó que una eventual perpetua podría generar una apelación por parte de los acusados. “A nivel simbólico, un crimen tan a sangre fría por dos jóvenes con una mentalidad de violencia extrema, que matan a un hombre de bien y dejan a una familia huérfana con tres hijos, a la altura de esa posición la perpetua se impone. Pero hay que ver el contexto del riesgo de la apelación”, señaló.

Este viernes, a las 9.30 de París, los cuatro imputados tendrán la palabra por última vez. Después, los tres jueces que integran la corte se retirarán a deliberar. La duración de esa instancia es imprevisible y la sentencia podría conocerse varias horas después.

Durante los alegatos, el fiscal Courroye sostuvo que Le Priol disparó contra Aramburu cuando ya estaba herido y rechazó el argumento de legítima defensa sostenido por el acusado. También señaló que los imputados tuvieron oportunidades de actuar de otra manera antes y después del ataque.

El juicio estuvo atravesado además por el dolor de la familia. La viuda de Aramburu habló ante el tribunal sobre el impacto de la muerte en sus tres hijos, mientras que Thonon, al representar a la madre del exrugbier, recordó la violencia política que había sufrido previamente la familia. Aramburu, nacido en La Plata, tenía 42 años y era padre de tres hijos cuando fue asesinado en París.