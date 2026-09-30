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DOS HOPITALIZADOS

Se cruzaron en la calle y terminaron a los golpes

Por Redacción

Una pelea entre tres personas terminó con dos heridos y un detenido en 12 entre 58 y 59.

Según informaron fuentes, todo comenzó cuando un hombre que se encontraba pidiendo monedas junto a una menor fue increpado por otro hombre que llegó acompañado por su expareja, todos en situación de calle. Los tres comenzaron a discutir y luego se tomaron a golpes. Durante la pelea utilizaron un hierro, que fue secuestrado.

Como consecuencia de la agresión, una mujer sufrió múltiples golpes en el rostro y fue trasladada al Hospital Rossi. El otro involucrado fue derivado al Hospital San Martín con lesiones en la cabeza.

El tercer hombre fue trasladado a la Comisaría Novena y quedó aprehendido por disposición de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta. La menor que se encontraba con él quedó bajo intervención del Servicio de Niñez y Adolescencia.

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