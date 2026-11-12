Se cumplen tres semanas de la desaparición del Martín López en La Plata

El paradero Martín Rolando López, de 44 años edad, es todavía una incógnita a tres semanas de su desaparición en La Plata. Este jueves sus seres queridos expresaron que la angustia y la desesperación aumentan en la medida que transcurren los días si saber nada de él. En ese sentido, volvieron a solicitar que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para intensificar la búsqueda, al mismo tiempo que apelaron a la solidaridad de la comunidad ante cualquier información que sea significativa para la causa.

"Hoy se cumplen 21 días de su desaparición y no vamos a dejar de buscarlo. Necesitamos seguir difundiendo, compartiendo y manteniendo visible su búsqueda", sostuvo una hermana de Martín, Ana.

La semana pasada la Justicia ordenó un rastrillaje en el Parque Pereyra Iraola que arrojó resultados negativos. Al respecto la familiar explicó que "fue un procedimiento que se realizó porque ahí impactó el celular de mi hermano por última vez". Según detalló, "el rastrillaje se realizó a caballo y con gente caminando, pero no encontraron nada".

"Ahora estamos esperando que el juez autorice la intervención de la casilla de corre de GMail de mi hermano para saber si se puede obtener información", añadió.

Martín fue visto por última vez frente al establecimiento médico ubicado en la esquina de 1 y 51, donde acompañaba a su suegra, de 81 años, que debía someterse a una operación de cadera. Según consta en la denuncia, alrededor de las 14.40 recibió una llamada telefónica y anunció que saldría a caminar y permanecería en las inmediaciones.

“Ahora vengo, voy a caminar, voy a estar abajo”, fueron las últimas palabras que, según el relato de la denunciante, pronunció antes de retirarse. Sin embargo, nunca regresó y desde entonces no volvió a comunicarse con su entorno.

La falta de respuestas incrementó la preocupación de sus familiares, que intentaron contactarlo reiteradamente a través de su teléfono celular, sin éxito. También se comunicaron con parientes que viven en San Luis, de donde es oriundo Martín, pero tampoco obtuvieron información que permitiera conocer dónde se encuentra.

La denuncia por averiguación de paradero fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata. Desde entonces, sus allegados comenzaron a difundir su fotografía y los datos personales para ampliar la búsqueda y lograr que cualquier persona que pueda haberlo visto aporte información.

Según indicaron sus familiares, no es habitual que Martín se ausente durante tantas horas sin avisar. Por eso, la falta de contacto y la ausencia de novedades mantienen en vilo a quienes intentan encontrarlo.

La última vez que lo vieron, Martín López vestía un jean de color negro, una remera negra, un cinturón de cuero y anteojos de receta / descanso.