Se incendió una escuela de La Plata: fuego, humo y evacuados

Momentos de tensión se viven en la Escuela de Educación Media Nº 31 (ex Comercial San Martín) de diagonal 80 y 46 producto de un incendio. Se pudo ver humo a varias cuadras de distancia y ya trabajan tres dotaciones de Bomberos en el lugar para apagar las llamas, que se iniciaron cerca de las 11 de este miércoles.

El edificio debió ser evacuado, por lo que docentes, directivos y alumnos fueron puestos a resguardo. Al parecer no hubo que lamentar heridos. "Los chicos están a salvo", dijeron trabajadores del establecimiento al móvil de EL DIA. "El salón de actos se prendió fuego. Hay muchos cables ahí. No sabemos mucho qué pasó. Fue repentino. Estábamos en al aula y de golpe empezamos a ver el humo. Salimos rápido", dijo uno de los estudiantes evacuados, en medio de la lluvia que azota a La Plata.

El foco ígneo se habría iniciado en un aula que estaría en desuso, aunque se esperan los trabajos de los peritos para confirmar las versiones. En la zona trabajan además la policía y efectivos de la Guardia Urbana.

En medio de los trabajos de los bomberos, muchos padres se fueron enterando por la información que brindó este portal de noticias y llegaron a la escuela para retirar a sus hijos y constatar que se encontraban en buen estado de salud. "Me da pena la escuela porque la terminaron hace poco", dijo una mamá, visiblemente conmovida.

Según las imágenes exclusivas de este diario, se pudo ver material quemado como sillas, bancos y distintos elementos. También manchones negros en las paredes por la salida por las ventanas de las densas columnas de humo como así también vidrios estallados.