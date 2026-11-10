Se movilizaron en La Plata para reclamar la libertad del hijo del "Puma" Haile

El reclamo por la situación procesal de Fabrizio Haile ocupó este martes las calles del centro de La Plata por algunas horas. Un nutrido grupo de allegados y familiares se movilizó hacia las puertas del fuero Penal de 8 y 56 para visibilizar el reclamo de libertad para el joven, quien permanece privado de su libertad tras el operativo concretado el pasado jueves en una vivienda de la zona de 96 y 9.

A través de un comunicado oficial, el entorno del aprehendido explicó que la medida de protesta responde a la falta de contacto con el joven desde hace una semana. En paralelo, los abogados formalizaron el pedido de excarcelación ante el Juzgado de Garantías interviniente, al sostener que los cargos imputados "carecen de sustento para mantener la medida cautelar".

El expediente judicial tiene su origen en la presentación efectuada por una joven de 28 años, quien acusó a José Luis "Puma" Haile de irrumpir por la fuerza en la propiedad de Punta Lara, agredirla físicamente y obligarla a retirarse.

Sin embargo, la estrategia de la defensa busca desvincular a Fabrizio del episodio violento. Asimismo, los letrados aportaron escrituras que acreditarían que la titularidad del inmueble corresponde a la abuela materna del joven, trámite que habilita el inicio de la sucesión en el fuero civil.

En esa misma línea, cuestionaron los elementos probatorios del expediente. Allí, remarcaron que los peritajes médicos practicados a la denunciante no constataron las lesiones descritas en el relato policial y agregó grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para rebatir la presencia de menores durante la secuencia.

A su vez, objetaron la restitución del inmueble a la contraparte y denunciaron en sede administrativa a una de las ocupantes por su condición de empleada del Servicio Penitenciario Bonaerense.