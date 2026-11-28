Una investigación que comenzó a fines de 2025 permitió desarticular una presunta red dedicada a la comercialización de Tussi, ketamina y éxtasis en distintos puntos de encuentro y locales bailables de La Plata. Secuestraron más de 120 pastillas de MDMA, 800 microdosis de LSD, 400 gramos de Tussi, marihuana y un arma de fuego.

Una pesquisa sobre el circuito de venta de drogas sintéticas conocida como “se picó la noche” terminó con dos detenidos y cuatro allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad. Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal Argentina (PFA), que incautó una importante variedad de estupefacientes, dinero de interés para la investigación no informado oficialmente y elementos que serían utilizados para el fraccionamiento y la distribución.

El expediente se había iniciado hacia fines de 2025, a partir del análisis de información obtenida de teléfonos celulares secuestrados en otra instancia. A través de esas pericias, los investigadores detectaron indicios sobre dos hombres que presuntamente se dedicaban a comercializar drogas de diseño, principalmente Tussi, ketamina y pastillas de éxtasis.

Según la investigación, la distribución se habría realizado en diferentes puntos de encuentro y establecimientos nocturnos de La Plata. A partir de esos datos, efectivos de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes avanzaron con tareas de seguimiento, identificaron a los sospechosos y establecieron cuáles serían los domicilios utilizados para la actividad investigada.

Con las pruebas reunidas, se ordenaron cuatro procedimientos que se concretaron de manera simultánea. Los operativos fueron autorizados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 128 pastillas de éxtasis (MDMA), 800 microdosis de LSD distribuidas en 200 troqueles y unos 400 gramos de Tussi de distintos colores, cuyo test orientativo arrojó resultado positivo para ketamina.

También encontraron 150 gramos de flores de marihuana, otros 30 gramos de picadura y un paquete de gomitas masticables con THC. El procedimiento incluyó además una pistola calibre 22 con municiones, tres balanzas de precisión, tres celulares, 416 bolsas pequeñas tipo Ziploc y un cuaderno con anotaciones.

Los detenidos vendían Tussi, ketamina y éxtasis en La Plata / EL DIA