El veredicto contra Sebastián Damián Villarreal, el hombre oriundo de Berisso acusado de apuñalar a dos mujeres en un estudio de danza del barrio porteño de Palermo, fue suspendido este jueves y quedó postergado para diciembre, aunque todavía no se informó el día exacto de la nueva audiencia.

La definición del tribunal estaba prevista para este jueves, pero debió reprogramarse luego de un planteo presentado por la fiscalía durante la etapa de alegatos. Según indicaron fuentes judiciales, la defensa incorporó en su exposición prueba que no había sido admitida para el debate oral, lo que motivó la objeción del Ministerio Público Fiscal y obligó a frenar la lectura del fallo.

Villarreal llegó detenido a esta instancia del juicio oral y enfrenta un pedido de 14 años y seis meses de prisión por el violento episodio ocurrido el 10 de noviembre de 2020 en un estudio de danza ubicado sobre la avenida Federico Lacroze al 2000, donde resultaron heridas Julieta Antón y Sofía Bovino.

De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, aquel día Villarreal salió desde su domicilio en Berisso y viajó hasta Palermo llevando dos cuchillos dentro de una mochila, en un contexto en el que aún regían las medidas de distanciamiento por la pandemia de COVID-19.

Tras aguardar en las inmediaciones hasta que Julieta Antón ingresó al local, pidió permiso para pasar al baño. Cuando la profesora pasó por el sector, el acusado intentó meterla por la fuerza en una habitación. Ante la resistencia de la joven, extrajo un cuchillo tipo carnicero de 32 centímetros y comenzó a perseguirla. Antón logró correr hacia la recepción y buscar resguardo junto a Sofía Bovino, quien intentó interceder para frenar el ataque.

Sin embargo, ambas mujeres cayeron heridas al suelo mientras Villarreal continuaba agrediéndolas. El episodio finalizó con la irrupción de efectivos policiales que habían sido alertados por lo sucedido: uno de los agentes le efectuó un disparo en una pierna cuando el agresor todavía amenazaba a las víctimas con el arma blanca. Al requisar su mochila, los uniformados hallaron un segundo cuchillo.

Durante los alegatos, el fiscal Nicolás Amelotti solicitó que Villarreal sea condenado a 14 años y seis meses de prisión al considerarlo autor de tentativa de homicidio agravado por violencia de género en perjuicio de Julieta Antón y de tentativa de homicidio simple respecto de Sofía Bovino. Por su parte, la defensa oficial cuestionó distintos tramos de la investigación —entre ellos el informe psiquiátrico incorporado al expediente— y pidió la absolución del imputado.

Ahora, tras el incidente procesal por la prueba exhibida en los alegatos, el tribunal deberá fijar una nueva fecha en diciembre para convocar nuevamente a las partes y dar a conocer la sentencia.