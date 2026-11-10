Se potenció el drama del tránsito en La Plata: hubo otro fallecido

La Plata volvió a sumar una víctima al dramático balance de la siniestralidad vial. Un hombre de 67 años murió durante la madrugada de ayer luego de perder el control de la moto que conducía y derrapar en Ringuelet. Con este nuevo caso, la cantidad de fallecidos en las calles platenses vuelve a encender las alarmas, en una Ciudad que ya había encabezado el ranking de municipios bonaerenses con mayor cantidad de víctimas fatales en siniestros viales durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026.

El nuevo incidente ocurrió alrededor de las 00.50 en 514 y 10 bis. Un llamado al 911 alertó sobre un accidente y, al llegar al lugar, los efectivos encontraron una motocicleta Zanella 150 sobre la cinta asfáltica y junto al rodado a un hombre inconsciente.

La víctima fue identificada como Martín Oscar Martínez, de 67 años, jubilado y vecino de la zona. De acuerdo con el reporte oficial, se encontraba circulando en una Zanella 150 de color negro cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó sobre el pavimento.

Personal del SAME llegó minutos después al lugar. El médico que intervino constató el fallecimiento del motociclista.

Las primeras tareas investigativas permitieron establecer, a partir del análisis de cámaras de seguridad vecinales, que el hombre habría derrapado solo, sin que interviniera otro vehículo en el siniestro. De todos modos, se preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes.

Personal de Policía Científica llevó adelante las tareas de accidentología, fotografía y planimetría, mientras que la causa quedó en manos de la UFI N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de La Plata.

UN DRAMA SIN FRENO

El nuevo fallecimiento vuelve a poner en primer plano la problemática de la siniestralidad vial en La Plata, una de las ciudades bonaerenses que viene registrando cifras preocupantes.

De hecho, entre junio y agosto de 2026, La Plata encabezó el ranking de municipios bonaerenses con mayor cantidad de víctimas fatales en siniestros viales, de acuerdo con los registros correspondientes a ese trimestre.

La estadística vuelve a adquirir dimensión con este nuevo caso: detrás de cada número hay una vida perdida y una familia atravesada por las consecuencias de un siniestro que, en este caso, no involucró a terceros.

El drama vial platense tiene además una característica recurrente: las motocicletas aparecen entre los vehículos más involucrados en los hechos fatales, una problemática que combina factores como la velocidad, la falta de protección adecuada, las condiciones de las calles y las conductas de riesgo.

El caso de Ringuelet vuelve a engrosar así una lista que no deja de crecer y que mantiene a la seguridad vial como una de las grandes deudas pendientes de la ciudad.

Al presentar los resultados estadísticos, Pedro Perrotta, titular del Observatorio de Datos Estratégicos (ODE), planteó que la seguridad vial requiere un cambio cultural profundo y advirtió que los controles de tránsito, aunque necesarios, no son suficientes para revertir las estadísticas. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener políticas de educación y sensibilización desde edades tempranas.

“La seguridad vial no es solamente una cuestión de tránsito: es una problemática educativa, económica y de salud pública. Cada muerte evitable nos obliga a mejorar la prevención y a asumir que cuidar la vida es una responsabilidad compartida”, concluyó.