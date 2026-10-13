Se prendió fuego una casa a metros de la Comisaría Segunda

Un incendio generó preocupación ayer en Barrio Norte de La Plata, cuando las llamas afectaron la zona de la cochera de una vivienda ubicada en 8 entre 37 y 38, a pocos metros de la Comisaría Segunda. El episodio provocó un importante despliegue y una enorme columna de humo que podía observarse desde varias cuadras.

Según relataron testigos, todo comenzó cuando los vecinos advirtieron un fuerte olor a quemado y, poco después, observaron las llamas que avanzaban sobre el sector de la cochera. El fuego alcanzó el portón de acceso, que sería de madera, y lo consumió rápidamente, lo que generó alarma entre quienes viven en la cuadra.

Ante la situación, los frentistas salieron a la calle y dieron aviso a los bomberos para que intervinieran. Mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, el tránsito permaneció cortado en el sector, en medio de la preocupación por el avance del fuego y el humo que se extendía por la zona.

Pese a la tensión que se vivió en el lugar, no se registraron personas heridas. Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el origen del incendio ni sobre la magnitud total de los daños materiales.

El nuevo episodio volvió a poner el foco sobre esa propiedad de Barrio Norte, que ya había sido escenario de un incendio en mayo de 2024. En aquella oportunidad, la emergencia había motivado un importante operativo, con la intervención de una dotación de Bomberos del Cuartel Central de La Plata, una ambulancia del SAME, personal de Defensa Civil y varios patrulleros.

En ese momento, vecinos de la zona habían señalado que en la vivienda residía una mujer que vivía sola y describieron una importante acumulación de objetos y residuos en el interior. Ahora, más de dos años después, las llamas volvieron a generar temor en la cuadra.