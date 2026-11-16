Se quiso pasar de vivo y ahora tiene una denuncia en su contra por estafa

Un joven de 25 años fue aprehendido ayer en La Plata, acusado de una estafa, luego de realizar un viaje en un vehículo de transporte y manifestar al llegar a destino que no tenía dinero para abonarlo.

Según la denuncia, el pasajero había solicitado el viaje en 155 y 75 con destino inicial a 19 y 66, aunque durante el trayecto pidió al conductor realizar distintos recorridos. Finalmente, en 149 y 72, reconoció que no podía pagar. El chofer continuó hasta el puesto policial de 155 y 66, donde lo denunció.