Se resistió durante un operativo policial en City Bell y terminó demorado

Un operativo de prevención por las calles de City Bell derivó en la aprehensión de un joven de 27 años. El episodio se registró durante las últimas horas en la intersección de Camino Parque Centenario y 476, cuando agentes del Comando de Patrullas de la zona norte divisaron a un sujeto y se acercaron con el propósito de identificarlo.

Lejos de acatar la orden de los uniformados, el sujeto adoptó una actitud hostil y se negó de forma rotunda a aportar sus datos personales. Frente a esta postura de confrontación y para evitar un conflicto mayor en la vía pública, los oficiales procedieron a reducirlo y lo trasladaron de inmediato a la sede de la Comisaría Décima.

Una vez en las instalaciones de la dependencia policial, las autoridades lograron corroborar la identidad del implicado, quien se desempeña como repartidor y tiene domicilio registrado en el casco urbano platense.

Tras labrar las actas de rigor bajo la carátula de "resistencia a la autoridad", los efectivos entablaron comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 1 del departamento judicial de La Plata. La fiscalía de turno avaló el accionar de los agentes preventivos y, poco tiempo después, ordenó la libertad del demorado conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.