La inseguridad en Tolosa sumó un episodio tan insólito como preocupante: dos delincuentes treparon hasta los techos de la parroquia Santa Lucía, desprendieron una de las campanas del templo e intentaron llevársela. Sin embargo, el peso del objeto les habría complicado el traslado y terminaron abandonándolo a mitad de camino, después de que se les cayera y provocara daños en parte del frente de la iglesia.

El hecho ocurrió en el histórico templo ubicado en calle 5 entre 522 y 523. Según relató un vecino a EL DIA, cerca de la madrugada se escuchó un estruendo que despertó a varios habitantes de la cuadra. Una mujer que vive junto a la parroquia advirtió los movimientos, escuchó los ruidos en los techos y llamó a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron, los ladrones ya habían escapado y la campana había quedado tirada. La dimensión del objeto da cuenta de la dificultad que tuvieron para robarla: de acuerdo con el testimonio vecinal, por el peso de la misma hasta cinco personas tuvieron dificultades para levantarla.

El episodio provocó indignación entre los habitantes de la zona, que no solamente lamentaron el ataque contra uno de los símbolos religiosos de Tolosa, sino que también volvieron a reclamar mayor presencia policial.