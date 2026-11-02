Se sostiene la evolución creciente en la tasa de crímenes en La Plata

La cantidad de asesinatos registrados en la región de La Plata durante 2026 se muestra por encima de la contabilizada en 2025 y 2024 para el mismo período del año y expone una situación que sigue atravesada por conflictos interpersonales, disputas barriales, hechos vinculados con robos y episodios de violencia familiar.

Como se sabe, el último evento trágico ocurrió anteayer en barrio Aeropuerto, donde cayó muerto un delincuente de 23 años, a quien hoy le practicarán la autopsia.

Según fuentes judiciales, una vez cumplida la intervención forense, el cuerpo podrá ser entregado a sus familiares.

La hermana, Luna, le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Facebook: “Te amo, mi oco hermoso. Me dejaste un vacío en el corazón. Me quedo con los mejores recuerdos y momentos vividos con vos, con una infancia llena de aventuras y travesuras. Sé que me vas a doler toda la vida, hermano”.

En su publicación, recordó los momentos compartidos durante la infancia, el vínculo familiar y el dolor de una despedida que, según expresó, será difícil de superar. También contó que hacía apenas tres meses que su hermano había recuperado la libertad y que, pese a los distanciamientos de los últimos años, mantenían un vínculo afectivo.

En uno de los pasajes más fuertes del mensaje, la mujer hizo referencia a los problemas de consumo de drogas que atravesaba el joven: “Oco, esa maldita droga te atrapó y te llevó. Dejaste sueños sin cumplir, dejaste un hijo, hermanas y papás con un vacío enorme”.

“Un hermano menos en esta familia, cada vez somos menos y eso es lo que más duele”, escribió al final de su despedida, junto a la fecha del 31 de octubre de 2026.

El mensaje refleja el dolor de una familia que, más allá de las circunstancias que rodearon la muerte del joven y sus antecedentes penales, atraviesa ahora una pérdida irreparable.

TIEMPOS VIOLENTOS

La violencia homicida en la Región de La Plata no se trata solamente de una cuestión estadística. Detrás de cada homicidio aparece una trama diferente, aunque el análisis de los casos, como se dijo, permite identificar determinados patrones: enfrentamientos y conflictos personales, disputas entre grupos o vecinos, episodios de violencia familiar y hechos relacionados con la actividad delictiva, entre otros móviles.

En ese contexto, el último episodio registrado tuvo lugar en barrio Aeropuerto, donde un joven de 23 años murió luego de recibir varios disparos efectuados por una oficial de la Policía bonaerense.

La principal hipótesis sostiene que el fallecido, identificado como Aarón Miqueas Alejandro Calace, habría intentado robar una motocicleta junto a una cómplice y que ambos habrían efectuado disparos antes de que la mujer policía respondiera con su arma reglamentaria.

El episodio ocurrió en 15 y 606 y quedó bajo la intervención del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3 de La Plata. La mujer policía permaneció demorada durante las primeras instancias, aunque finalmente no se dispuso su detención. Por el momento, la hipótesis de la legítima defensa es la que orienta la investigación como causal de justificación.

Calace, según fuentes vinculadas al caso, registraba antecedentes en distintas causas penales y había quedado involucrado el pasado 22 de octubre en un procedimiento policial realizado por efectivos de la comisaría Novena, en el marco de una investigación por un robo denunciado por una mujer.