Se trepó a un poste para robar luces públicas en Tolosa y los vecinos afirman que la zona es “tierra de nadie”

Tolosa volvió a verse sacudida por un nuevo episodio de inseguridad. Un video registrado por las cámaras de seguridad de la zona expuso la impunidad con la que actúan los delincuentes en el barrio: un hombre se subió a un poste de luz para alcanzar y sustraer una luminaria pública sobre la calle 5 entre 521 y 522.

En la filmación se observa cómo el implicado actúa con total tranquilidad a altas horas de la noche, trepándose al poste de luz ubicado sobre la vereda para retirar el equipamiento de iluminación, dejando la cuadra a oscuras en cuestión de segundos. El hecho encendió inmediatamente las alarmas entre los vecinos de la zona, quienes canalizaron su malestar a través de las redes y las organizaciones barriales.

“Así roban las luminarias de 5 entre 521 y 522 con total impunidad. Los vecinos estamos sospechando que están preparando el lugar para dar un golpe a una casa o al taller mecánico donde quemaron los autos. ¿Y el patrullaje? ¡¡¡Tolosa tierra de nadie!!!”, expresaron desde la Asamblea Vecinal Tolosa.

El temor de los vecinos radica en una modalidad habitual en la zona urbana de La Plata, dado que la falta del alumbrado público puede funcionar como un paso previo a entraderas en viviendas particulares o robos a comercios locales.

En este caso, la preocupación se acentúa por la proximidad a un taller mecánico que tiempo atrás sufriera el incendio intencional de vehículos. Hasta el momento no se han reportado detenidos por el hecho, mientras los habitantes de la zona reiteran el pedido de mayor presencia policial y patrullaje preventivo en las calles internas de la localidad.