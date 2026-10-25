Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

Secuestraron una moto y cocaína en Camino Belgrano

X (@Labuenainfo1)

Por Redacción

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron aprehendidos durante un operativo de interceptación vehicular en el Camino General Belgrano y 501, en Gonnet. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Infantería de La Plata y derivó en el secuestro de una motocicleta y una pequeña cantidad de cocaína. Según se informó, los efectivos interceptaron una Honda Wave roja en la que circulaban ambos jóvenes. El rodado no tenía la chapa patente colocada y, de acuerdo con el parte policial, presentaba otras irregularidades: el conductor no contaba con casco. Durante el cacheo preventivo del acompañante, los agentes encontraron una bolsa de nylon negra con una sustancia blanca en polvo, que despertó sospechas de que se trataba de un estupefaciente. Tras el traslado a la comisaría Decimotercera de Gonnet, se realizó el pesaje y un test orientativo que dio positivo para cocaína, con un total de tres gramos. Intervino la UFI N° 8 de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?