Secuestraron una moto y cocaína en Camino Belgrano

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron aprehendidos durante un operativo de interceptación vehicular en el Camino General Belgrano y 501, en Gonnet. El procedimiento estuvo a cargo de personal de Infantería de La Plata y derivó en el secuestro de una motocicleta y una pequeña cantidad de cocaína. Según se informó, los efectivos interceptaron una Honda Wave roja en la que circulaban ambos jóvenes. El rodado no tenía la chapa patente colocada y, de acuerdo con el parte policial, presentaba otras irregularidades: el conductor no contaba con casco. Durante el cacheo preventivo del acompañante, los agentes encontraron una bolsa de nylon negra con una sustancia blanca en polvo, que despertó sospechas de que se trataba de un estupefaciente. Tras el traslado a la comisaría Decimotercera de Gonnet, se realizó el pesaje y un test orientativo que dio positivo para cocaína, con un total de tres gramos. Intervino la UFI N° 8 de La Plata.

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