Sesiona el Concejo de La Plata: los temas en agenda

El Concejo Deliberante local vuelve a sesionar este jueves para la evaluación de presentaciones de los bloques políticos y proyectos de declaración.
Si bien tomarán estado parlamentario distintas iniciativas de ordenanza, decreto y resolución, no se prevé en el sumario la votación de proyectos de peso.
La sesión se da en el marco de la ausencia del intendente, Julio Alak, de viaje en China, y en la que el concejal Pablo Elías, intendente interino, pidió licencia en el cuerpo.
NOTICIA EN DESARROLLO
SUSCRIBITE a esta promo especial