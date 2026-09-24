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Con el Intendente de viaje

Sesiona el Concejo de La Plata: los temas en agenda

El deliberativo evaluará presentaciones de los bloques y proyectos de declaración

Por Redacción

El Concejo Deliberante local vuelve a sesionar este jueves para la evaluación de presentaciones de los bloques políticos y proyectos de declaración.

Si bien tomarán estado parlamentario distintas iniciativas de ordenanza, decreto y resolución, no se prevé en el sumario la votación de proyectos de peso.

La sesión se da en el marco de la ausencia del intendente, Julio Alak, de viaje en China, y en la que el concejal Pablo Elías, intendente interino, pidió licencia en el cuerpo.

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