Lo que comenzó como una búsqueda de un encuentro sexual terminó convertido en una situación de extrema tensión, con transferencias de dinero, llamados intimidatorios y amenazas que llegaron hasta el entorno familiar de la víctima. En La Plata, una nueva denuncia por extorsión dejó al descubierto una modalidad que se repite detrás de contactos iniciados en páginas de citas y aplicaciones: el engaño, la presión económica y el hostigamiento para conseguir que las víctimas sigan pagando.

La maniobra, conocida en el ámbito policial como sextorsión, tiene distintas variantes. En algunos casos, los contactos derivan en supuestos encuentros sexuales que nunca llegan a concretarse y luego aparecen personas que reclaman dinero bajo amenazas. En otros, se utilizan conversaciones y fotografías íntimas para generar temor y colocar a las víctimas bajo presión. Dos episodios denunciados en la Región, con características diferentes, volvieron a poner el tema bajo investigación.

Uno de los hechos más graves tuvo como víctima a un joven platense que el último fin de semana, alrededor de las dos de la madrugada, ingresó a una página web de citas “Gemidos”. Allí encontró una publicación que ofrecía servicios sexuales y decidió iniciar el contacto mediante WhatsApp.

Del otro lado de la conversación, una persona que se identificó como una mujer le propuso un encuentro, un horario y una tarifa acordados. Sin embargo, antes de concretarlo le pidió un anticipo de dinero. El joven aceptó y realizó tres transferencias desde una cuenta personal. En total desembolsó una suma superior a 100 mil pesos.

Pero el supuesto encuentro nunca se concretó. Después de recibir el dinero, su interlocutora comenzó a pedirle nuevas sumas bajo diferentes conceptos, entre ellos gastos de traslado y hasta la compra de una botella de whisky. Ante esos requerimientos, el denunciante sospechó que podía tratarse de un engaño y cortó la comunicación.

Lo que vino después fue todavía más preocupante. Horas más tarde comenzó a recibir mensajes y llamadas de un hombre que se presentó como supuesto empleado de la misma página de citas. Según consta en la denuncia, le aseguró que mantenía una deuda con la plataforma porque había “hecho perder el tiempo a las mujeres que ofrecían encuentros”.

Con ese argumento, le exigieron que abonara más dinero. Pero cuando el joven se negó, la conversación tomó otro tono: comenzaron las amenazas y le enviaron un video en el que aparecía un hombre con un arma de fuego apuntando hacia la cámara.

El mensaje era directo. Si no pagaba la supuesta deuda, podían tomar represalias contra sus familiares y ocasionarles algún tipo de daño. Incluso le aseguraron que conocían su dirección, un dato que habrían utilizado para reforzar la intimidación y hacerle creer que podían localizarlo.

Ante el temor de que las advertencias pudieran concretarse, el joven decidió presentarse ante las autoridades y radicar la denuncia penal. Aportó capturas de las conversaciones de WhatsApp y los comprobantes de las transferencias que realizó. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 9, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, bajo la carátula de extorsión.

FOTOS ÍNTIMAS Y UNA AMENAZA

El episodio no es el único que quedó asentado en las últimas horas. Otra denuncia, en este caso vinculada con un contacto iniciado a través de Tinder, una aplicación de citas, expuso una variante de estas maniobras, aunque con una diferencia: el denunciante no llegó a entregar dinero.

De acuerdo con su relato, comenzó a conversar con una supuesta joven que se presentaba como “Abril”, de 19 años. El intercambio se desarrolló inicialmente dentro de la aplicación hasta que ella le pidió su número y continuaron hablando por WhatsApp.

La conversación fue adquiriendo un tono íntimo. La otra persona le envió fotografías que supuestamente eran suyas y, ante la insistencia, el hombre terminó compartiendo dos imágenes personales, una de ellas de contenido sexual. Según explicó, esa última fotografía estaba configurada para visualizarse una sola vez.

Poco después, la interlocutora cambió el escenario y le aseguró que en realidad tenía 17 años. El denunciante sostuvo que había iniciado el contacto convencido de que hablaba con una persona mayor de edad y decidió cortar inmediatamente la conversación.

Sin embargo, recibió nuevos mensajes y llamados desde el mismo número. Esta vez, quien decía comunicarse era la supuesta madre de la joven, que lo acusaba de distintas conductas y le advertía que iba a denunciarlo sino le transfería dinero. El hombre manifestó que no respondió a esas comunicaciones y decidió presentarse ante las autoridades por temor a posibles represalias.

La reiteración de denuncias con características similares mantiene bajo atención de las autoridades una modalidad en la que las plataformas de citas y las charlas privadas se convierten en el punto de partida de maniobras que pueden escalar hasta la extorsión.