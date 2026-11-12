Denuncian que 7 personas ingresaron a robar a la Facultad de Periodismo

Un episodio que generó preocupación se registró en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ubicada en diagonal 113 y calle 63, donde siete personas ingresaron esta madrugada de jueves al predio y quedaron registradas por las cámaras de seguridad.

Según pudo saber EL DÍA, el grupo recorrió las instalaciones y habría retirado un elemento del interior del edificio. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar con precisión qué se llevaron ni de dónde lo sacaron.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el faltante detectado sería una tela de grandes dimensiones que estaba colgada en el segundo piso de la Facultad. En las imágenes de las cámaras se observa que algunas de las personas parecían trasladar un objeto envuelto, aunque no se logra distinguir con claridad de qué se trataba.

Tras recorrer los distintos sectores del complejo, no se encontraron otros elementos faltantes y, por ahora, la tela sería el único objeto cuya desaparición pudo advertirse.

El episodio se produjo a una semana de las elecciones estudiantiles que se desarrollaron en las distintas facultades de la UNLP, un contexto que suma interrogantes alrededor de lo ocurrido.

Por el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre la identidad de las siete personas ni sobre las circunstancias en las que ingresaron al establecimiento. La investigación buscará determinar qué sucedió y si efectivamente se llevaron el elemento mencionado.