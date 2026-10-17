Siete policías imputados por la golpiza a un profesor

Siete efectivos de la Policía de La Pampa fueron imputados por la presunta agresión a un músico y luthier vinculado a La Plata, quien denunció haber sido golpeado en una comisaría de Santa Rosa. La acusación incluye los delitos de lesiones graves agravadas por la función pública y vejaciones.

La audiencia de formalización se realizó en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde el fiscal Guillermo Sancho presentó los cargos ante el juez Gabriel Tedín. Además, solicitó autorización para acceder a los teléfonos celulares de los agentes, con el objetivo de sumar elementos a la investigación.

El episodio denunciado ocurrió el 6 de septiembre en la terminal de ómnibus de la capital pampeana, durante una discusión por el traslado de una guitarra en un micro. Según la versión del músico, el conflicto derivó en una agresión por parte de efectivos de la Seccional Primera, que habría continuado durante el traslado y dentro de la dependencia policial.

La versión de los uniformados es diferente: sostienen que el hombre se mostró agresivo, golpeó a los agentes y escapó antes de ser alcanzado y detenido.