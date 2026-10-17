Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Por lesiones graves

Siete policías imputados por la golpiza a un profesor

Por Redacción

Siete efectivos de la Policía de La Pampa fueron imputados por la presunta agresión a un músico y luthier vinculado a La Plata, quien denunció haber sido golpeado en una comisaría de Santa Rosa. La acusación incluye los delitos de lesiones graves agravadas por la función pública y vejaciones.

La audiencia de formalización se realizó en el Centro Judicial de Santa Rosa, donde el fiscal Guillermo Sancho presentó los cargos ante el juez Gabriel Tedín. Además, solicitó autorización para acceder a los teléfonos celulares de los agentes, con el objetivo de sumar elementos a la investigación.

El episodio denunciado ocurrió el 6 de septiembre en la terminal de ómnibus de la capital pampeana, durante una discusión por el traslado de una guitarra en un micro. Según la versión del músico, el conflicto derivó en una agresión por parte de efectivos de la Seccional Primera, que habría continuado durante el traslado y dentro de la dependencia policial.

La versión de los uniformados es diferente: sostienen que el hombre se mostró agresivo, golpeó a los agentes y escapó antes de ser alcanzado y detenido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?