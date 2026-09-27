Siguen los episodios de inseguridad en Tolosa

Tolosa volvió a quedar en el centro de la preocupación vecinal por un nuevo episodio de inseguridad ocurrido en las últimas horas. Esta vez, dos delincuentes ingresaron a un comercio de 120 entre 527 y 528, aprovecharon un instante de distracción del trabajador y se llevaron un teléfono celular. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió mientras el comerciante se encontraba trabajando en la parte trasera del local, cortando carne. Fueron apenas unos segundos los que necesitaron los ladrones para acercarse al frente del negocio. Según se observa en las imágenes, uno de ellos logró introducir parte del cuerpo entre las rejas y alcanzó el celular que estaba dentro del comercio.

Los dos sospechosos actuaron a cara descubierta y, una vez que tuvieron el teléfono en su poder, escaparon corriendo por la zona. La maniobra fue rápida y quedó registrada por las cámaras, que ahora podrían aportar elementos para intentar identificarlos.

Más allá del valor del objeto sustraído, el episodio volvió a generar bronca entre vecinos y comerciantes de Tolosa, un sector que viene denunciando reiterados hechos delictivos. “¡No podés ni trabajar tranquilo en Tolosa, siempre al sobresalto!”, expresó el comerciante después del robo quer sufrió. Y el reclamo se extendió entre los integrantes de la Asamblea Vecinal Tolosa: “¿Y el patrullaje?”.